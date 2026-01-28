Erste Schätzungen: Indian Railway Catering And Tourism verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Indian Railway Catering And Tourism wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 4,35 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,26 INR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,05 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,25 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,72 INR, während im vorherigen Jahr noch 16,44 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 50,50 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 46,75 Milliarden INR waren.

