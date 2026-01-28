Indian Railway Catering And Tourism Corporation Aktie

WKN DE: A3C56W / ISIN: INE335Y01020

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Indian Railway Catering And Tourism verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Indian Railway Catering And Tourism wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 4,35 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,26 INR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,05 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,25 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,72 INR, während im vorherigen Jahr noch 16,44 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 50,50 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 46,75 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd Registered Shs 627,00 2,46% Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd Registered Shs

