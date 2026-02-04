Erste Schätzungen: indie Semiconductor A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

indie Semiconductor A präsentiert voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,067 USD. Dies würde einen Gewinn von 62,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem indie Semiconductor A -0,180 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 57,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,283 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,760 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 216,5 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 216,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at