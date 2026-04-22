Erste Schätzungen: indie Semiconductor A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

indie Semiconductor A wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass indie Semiconductor A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,065 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll indie Semiconductor A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 55,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent gesteigert.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,121 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 267,6 Millionen USD, gegenüber 217,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at