indie Semiconducto a Aktie
WKN DE: A3CSBE / ISIN: US45569U1016
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: indie Semiconductor A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
indie Semiconductor A wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass indie Semiconductor A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,065 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll indie Semiconductor A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 55,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent gesteigert.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,121 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 267,6 Millionen USD, gegenüber 217,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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