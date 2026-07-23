Erste Schätzungen: indie Semiconductor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

indie Semiconductor veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,052 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 21,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 62,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 51,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,158 USD, gegenüber -0,730 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 265,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 217,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at