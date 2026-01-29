Erste Schätzungen: Indigo Paints stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indigo Paints wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 7,35 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 2,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,56 INR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,31 Prozent auf 3,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 33,14 INR, gegenüber 29,76 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 13,97 Milliarden INR im Vergleich zu 13,38 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at