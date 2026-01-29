Indigo Paints Aktie
WKN DE: A2QM6Q / ISIN: INE09VQ01012
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Indigo Paints stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Indigo Paints wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 7,35 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 2,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,56 INR je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,31 Prozent auf 3,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 33,14 INR, gegenüber 29,76 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 13,97 Milliarden INR im Vergleich zu 13,38 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indigo Paints Ltd Registered Shs 144A Reg S
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Indigo Paints stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Indigo Paints stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Indigo Paints zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Indigo Paints Ltd Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Indigo Paints Ltd Registered Shs 144A Reg S
|1 032,30
|-2,48%