Indivior Pharmaceuticals Aktie

Indivior Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42086 / ISIN: US45579U1097

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Indivior Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indivior Pharmaceuticals veröffentlicht voraussichtlich am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,674 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 53,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 305,6 Millionen USD gegenüber 298,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD, gegenüber 0,020 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,19 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Indivior Pharmaceuticals Inc Registered Shs

