Indo Count Industries Aktie
WKN DE: A2AS93 / ISIN: INE483B01026
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30.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Indo Count Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Indo Count Industries wird voraussichtlich am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,60 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,97 INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,18 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 24,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,62 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,49 INR, gegenüber 6,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 52,25 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,72 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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