Erste Schätzungen: Indo Count Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Indo Count Industries wird voraussichtlich am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,10 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,81 INR je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 8,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,52 Milliarden INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,52 Milliarden INR aus.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,34 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,42 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 41,97 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 38,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

