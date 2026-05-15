Erste Schätzungen: Indo Count Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Indo Count Industries veröffentlicht voraussichtlich am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,40 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Indo Count Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 INR in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 10,13 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,40 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 12,42 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 42,26 Milliarden INR, gegenüber 38,17 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at