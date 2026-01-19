Indoco Remedies Aktie
WKN DE: A1W04W / ISIN: INE873D01024
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Indoco Remedies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Indoco Remedies wird voraussichtlich am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,550 INR aus. Im Vorjahresquartal waren -3,080 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,50 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 9,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,11 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,180 INR im Vergleich zu -8,460 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 18,51 Milliarden INR, gegenüber 16,43 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
