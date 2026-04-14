Erste Schätzungen: Indra Sistemas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indra Sistemas wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,529 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Indra Sistemas noch 0,340 EUR je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,59 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 36,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,63 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,48 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,79 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,46 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at