Erste Schätzungen: Indra Sistemas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Indra Sistemas stellt voraussichtlich am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,697 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Indra Sistemas 0,530 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,73 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 19,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Indra Sistemas einen Umsatz von 1,44 Milliarden EUR eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 EUR im Vergleich zu 1,58 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 5,36 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,84 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at