Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate Aktie
WKN: 593143 / ISIN: NO0006000603
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,45 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,73 NOK je Aktie gewesen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 55,8 Millionen NOK – das würde einem Abschlag von 55,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 125,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 22,10 NOK, gegenüber 21,81 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 219,2 Millionen NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 477,9 Millionen NOK generiert worden waren.
