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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Industrial and Commercial Bank of China informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Industrial and Commercial Bank of China äußert sich voraussichtlich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,270 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,270 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Industrial and Commercial Bank of China soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 191,10 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 51,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 390,96 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 0,980 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 817,41 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1.609,47 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

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