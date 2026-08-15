Erste Schätzungen: Industrial and Commercial Bank of China informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Industrial and Commercial Bank of China wird voraussichtlich am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,245 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,08 Prozent erhöht. Damals waren 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 218,76 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 44,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 393,40 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,04 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,00 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 864,51 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.537,95 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at