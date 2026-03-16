Erste Schätzungen: Industrial and Commercial Bank of China öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Industrial and Commercial Bank of China veröffentlicht voraussichtlich am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,784 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,16 Prozent erhöht. Damals waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Industrial and Commercial Bank of China in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 27,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 53,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD, gegenüber 2,74 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 116,14 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 220,89 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at