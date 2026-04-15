Industrial and Commercial Bank of China Aktie
WKN DE: A0RNFQ / ISIN: US4558071076
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrial and Commercial Bank of China stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Industrial and Commercial Bank of China wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,724 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,38 Prozent erhöht. Damals waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Industrial and Commercial Bank of China in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 31,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 53,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,99 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 123,09 Milliarden USD, gegenüber 210,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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