Erste Schätzungen: Industrial Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Industrial Bank wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,06 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Industrial Bank noch 1,15 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Industrial Bank 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 54,40 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 46,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Industrial Bank 100,88 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,66 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,46 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 216,32 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 371,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at