Industrial Bank Aktie
WKN DE: A0M4UY / ISIN: CNE000001QZ7
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrial Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Industrial Bank wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,06 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Industrial Bank noch 1,15 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Industrial Bank 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 54,40 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 46,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Industrial Bank 100,88 Milliarden CNY umsetzen können.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,66 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,46 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 216,32 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 371,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Industrial Bank Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Industrial Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.03.26
|Ausblick: Industrial Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: Industrial Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Industrial Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Industrial Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Industrial Bank Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Industrial Bank Co Ltd (A)
|18,57
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.