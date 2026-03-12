Industrial Bank Aktie
Erste Schätzungen: Industrial Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Industrial Bank wird voraussichtlich am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,651 CNY gegenüber 0,610 CNY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 50,56 Milliarden CNY – ein Minus von 45,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrial Bank 92,64 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,57 CNY, gegenüber 3,51 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 211,31 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 413,76 Milliarden CNY generiert wurden.
