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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Industrial Commercial Bank of China informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Industrial Commercial Bank of China stellt voraussichtlich am 31.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,270 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Commercial Bank of China 0,290 HKD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 191,10 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 415,25 Milliarden HKD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,07 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 817,41 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1.723,58 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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