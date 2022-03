Erste Schätzungen: Industrial Commercial Bank of China vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Industrial Commercial Bank of China öffnet voraussichtlich am 26.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,190 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Industrial Commercial Bank of China einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Industrial Commercial Bank of China in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 212,45 Milliarden CNY im Vergleich zu 199,83 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,927 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,860 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 882,43 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 800,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

