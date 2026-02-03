Industrial Logistics Properties Trust Aktie
Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Industrial Logistics Properties Trust wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,070 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,370 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 111,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 110,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,900 USD im Vergleich zu -1,460 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 446,7 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 442,3 Millionen USD.
