Industrial Logistics Properties Trust Aktie
WKN DE: A2JBRN / ISIN: US4562371066
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Industrial Logistics Properties Trust wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,330 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 117,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Industrial Logistics Properties Trust einen Umsatz von 110,9 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,635 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 466,5 Millionen USD, gegenüber 448,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Industrial Logistics Properties Trust
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Industrial Logistics Properties Trust
Aktien in diesem Artikel
|Industrial Logistics Properties Trust
|6,05
|-0,82%