Industrial Logistics Properties Trust Aktie
WKN DE: A2JBRN / ISIN: US4562371066
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Industrial Logistics Properties Trust wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD. Das entspräche einem Gewinn von 39,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,330 USD erwirtschaftet wurden.
Industrial Logistics Properties Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,770 USD aus. Im Vorjahr waren -1,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 462,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 448,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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