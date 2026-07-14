Industrial Logistics Properties Trust Aktie

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WKN DE: A2JBRN / ISIN: US4562371066

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Industrial Logistics Properties Trust präsentiert in der voraussichtlich am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,210 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,38 Prozent erhöht. Damals waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 112,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Industrial Logistics Properties Trust für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 116,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,720 USD, gegenüber -1,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 468,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 448,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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