Industrial Securities Aktie
WKN DE: A1JCPE / ISIN: CNE100000V95
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrial Securities gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Industrial Securities stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,110 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 3,34 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 24,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Industrial Securities einen Umsatz von 4,39 Milliarden CNY eingefahren.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,424 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,320 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 14,25 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 18,15 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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