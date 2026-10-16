Industrial Securities Aktie
WKN DE: A1JCPE / ISIN: CNE100000V95
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrial Securities gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Industrial Securities wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,107 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,50 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 11,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,93 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,428 CNY, gegenüber 0,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 14,09 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,15 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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