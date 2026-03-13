Erste Schätzungen: Industrial Securities veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Industrial Securities wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,078 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,13 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 54,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,85 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,348 CNY, gegenüber 0,240 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 13,75 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,31 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at