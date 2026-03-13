Industrial Securities Aktie

Industrial Securities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JCPE / ISIN: CNE100000V95

13.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Industrial Securities veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Industrial Securities wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,078 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,13 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 54,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,85 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,348 CNY, gegenüber 0,240 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 13,75 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,31 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Industrial Securities Co Ltd (A) 6,52 0,00% Industrial Securities Co Ltd (A)

