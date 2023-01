Erste Schätzungen: Industrias Bachoco SAB de C B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Industrias Bachoco SAB de C B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,366 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Industrias Bachoco SAB de C B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Industrias Bachoco SAB de C B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,28 Milliarden USD im Vergleich zu 1,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,87 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,95 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,18 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 3,98 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at