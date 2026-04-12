Industrias Penoles Aktie
WKN: 897910 / ISIN: MXP554091415
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12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrias Penoles präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Industrias Penoles wird voraussichtlich am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD. Im Vorjahresquartal waren 9,59 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,12 Milliarden USD, was einem Umsatz von 36,51 Milliarden MXN im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,54 USD im Vergleich zu 66,24 MXN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 10,34 Milliarden USD, gegenüber 165,21 Milliarden MXN ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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