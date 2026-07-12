Erste Schätzungen: Industrias Penoles zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Industrias Penoles wird voraussichtlich am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,59 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Industrias Penoles 16,40 MXN je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 3,12 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 40,40 Milliarden MXN erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,48 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 66,24 MXN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 165,21 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at