Erste Schätzungen: Industrie De Nora vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Industrie De Nora wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,100 EUR aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,100 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Industrie De Nora in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 205,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 215,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,330 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,410 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 866,3 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 875,0 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at