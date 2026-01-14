Erste Schätzungen: Indutrade A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Indutrade A präsentiert voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,11 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Indutrade A 2,01 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,36 Milliarden SEK – ein Plus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indutrade A 8,34 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,31 SEK im Vergleich zu 7,55 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 32,36 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 32,54 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at