Erste Schätzungen: Indutrade A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indutrade A wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,03 SEK gegenüber 1,75 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,61 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 6,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Indutrade A einen Umsatz von 8,12 Milliarden SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,01 SEK, gegenüber 7,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 33,97 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,23 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at