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Indutrade ABShs Aktie

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Indutrade A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Indutrade A wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Indutrade A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,71 SEK je Aktie gewesen.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,04 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Indutrade A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,20 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,24 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,03 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,62 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,23 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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