Erste Schätzungen: Infant Bacterial Therapeutics (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Infant Bacterial Therapeutics (B) lädt voraussichtlich am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -2,670 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Infant Bacterial Therapeutics (B) noch -0,750 SEK je Aktie verloren.

1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -6,720 SEK aus. Im Vorjahr waren -4,840 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 0,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net