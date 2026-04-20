Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Analysen
|
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Infineon gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Infineon wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,380 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 111,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,180 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,83 Milliarden EUR gegenüber 3,59 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie, gegenüber 0,770 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 15,78 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 14,66 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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