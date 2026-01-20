Erste Schätzungen: Infineon präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Infineon präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Infineon präsentiert voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,333 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 85,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Infineon 0,180 EUR je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,64 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 6,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3,42 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 EUR, gegenüber 0,770 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 15,66 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,66 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at