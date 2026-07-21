Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Quartalsausblick
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Infineon präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Infineon gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,446 EUR je Aktie gegenüber 0,230 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,13 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 11,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 EUR, gegenüber 0,770 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 16,20 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,66 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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