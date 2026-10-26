Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Ausblick auf Kennzahlen 26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Infineon stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: Infineon stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

So sehen die Prognosen der Experten für die Infineon-Bilanz aus.

Infineon lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,628 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 248,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Infineon 0,180 EUR je Aktie vermeldete.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,43 Prozent auf 4,71 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,94 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,770 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 16,35 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 14,66 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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