Erste Schätzungen: Infineon Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Infineon Technologies öffnet voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,390 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 16,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, gegenüber 0,850 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 18,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,19 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at