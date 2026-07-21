Erste Schätzungen: Infineon Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Infineon Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,518 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,20 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Infineon Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,79 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie, gegenüber 0,850 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 18,64 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 16,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at