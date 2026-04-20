Infineon Technologies Aktie

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WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Infineon Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Infineon Technologies wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,447 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 135,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,48 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,78 Milliarden USD in den Büchern standen.

25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,93 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,50 Milliarden USD, gegenüber 16,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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