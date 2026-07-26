Erste Schätzungen: Infinity Natural Resources A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Infinity Natural Resources A öffnet voraussichtlich am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,810 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Infinity Natural Resources A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 114,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 160,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 74,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,23 USD im Vergleich zu 0,890 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 675,2 Millionen USD, gegenüber 356,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at