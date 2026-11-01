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WKN DE: A422S8 / ISIN: US45676K1034

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01.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Infleqtion verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Infleqtion wird voraussichtlich am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Infleqtion für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,046 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 10,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,227 USD, gegenüber -1,850 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 44,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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