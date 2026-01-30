Erste Schätzungen: Info Edge (India) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Info Edge (India) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR gegenüber 3,75 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,18 Prozent auf 7,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Info Edge (India) noch 7,22 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,43 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 14,88 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,51 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,50 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at