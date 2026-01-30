Info Edge Aktie

Info Edge für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A418KZ / ISIN: INE663F01032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Info Edge (India) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Info Edge (India) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR gegenüber 3,75 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,18 Prozent auf 7,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Info Edge (India) noch 7,22 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,43 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 14,88 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,51 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,50 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Info Edge (India) Ltd Registered Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Info Edge (India) Ltd Registered Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Info Edge (India) Ltd Registered Sh 1 249,25 -1,39% Info Edge (India) Ltd Registered Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen