Erste Schätzungen: Information Services A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Information Services A wird voraussichtlich am 19.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,609 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,290 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 62,2 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 67,1 Millionen CAD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,63 CAD, gegenüber 1,11 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 258,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 247,4 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at