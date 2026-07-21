Erste Schätzungen: Information Services Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Information Services Group wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Information Services Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,054 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Information Services Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 62,9 Millionen USD im Vergleich zu 61,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,232 USD im Vergleich zu 0,190 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 251,7 Millionen USD, gegenüber 244,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at