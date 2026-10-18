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WKN DE: A0MJ2D / ISIN: US45675Y1047

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Information Services Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Information Services Group stellt voraussichtlich am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,060 USD aus. Im letzten Jahr hatte Information Services Group ebenfalls einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,66 Prozent auf 64,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie, gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 255,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 244,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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