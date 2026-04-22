Information Services Group Aktie

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WKN DE: A0MJ2D / ISIN: US45675Y1047

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Information Services Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Information Services Group wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,044 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 46,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Information Services Group nach den Prognosen von 5 Analysten 60,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,212 USD aus. Im Vorjahr waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 251,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 244,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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